Video Yaşam Hesabındaki parayı görünce şoke oldu: "Dünya benim için 10 saniyeliğine durdu" | Video
Hesabındaki parayı görünce şoke oldu:

Hesabındaki parayı görünce şoke oldu: "Dünya benim için 10 saniyeliğine durdu" | Video

08.11.2021 | 09:50

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Kırıkkale'de hesabına yanlışlıkla 600 bin Türk lirası yatırıldığını fark eden bir kişi, banka ile iletişime geçerek parayı gerçek sahibine iade etti.

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Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme (36), cüzi bir miktardaki parasını çekmek için bankamatiğe gitti, hesabına yatırılan 600 bin Türk lirasını görünce şoke oldu. Tanımadığı bir kişi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Bankada işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Emre Akçeşme'nin hesabındaki para sahibine iade edildi.
Başından geçen ilginç olayı İHA muhabirine anlatan Emre Akçeşme, borçlarının olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini söyledi.

"HESABA BAKTIM PARA 600 BİN LİRA"
Borcundan dolayı aracını sattığını ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini ifade eden Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ŞOKE OLDUM"
Nefsine yenik düşmediğini belirten Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Şoke oldum. Şoke olunca böyle hesaba yeninden girip çıkıyorsun, bakıyorsun para duruyor mu diye. Para senin değil, bizde herkesin yapması gereken olayı yaptık. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsime yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" diye konuştu.

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