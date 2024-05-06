Hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı | Video
Esenyurt’ta gittiği çorbacıda hesap yüzünden tartışan şahıs, bir süre sonra geri dönerek uzun namlulu tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerince yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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