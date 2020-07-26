Heybeliada açıklarında faciadan dönüldü! 27 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
01:26
Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı | Video 26.07.2020 | 18:47
01:31
İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 26.07.2020 | 16:30
03:19
00:23
02:56
01:16
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 26.07.2020 | 14:03
01:04
01:29
01:10
Son Dakika: Kocaeli'den 2 bina corona virüsü karantinasına alındı | Video 26.07.2020 | 12:22
06:38
04:00
İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video 26.07.2020 | 08:55
00:40
Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video 26.07.2020 | 10:23
08:34
01:22
01:14
Son Dakika: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu! | Video 26.07.2020 | 09:51
05:48
05:24
01:02
00:43
Polisten kaçan sürücü kamerada! Trafikte korku dolu kovalamaca | Video 25.07.2020 | 18:32
İstanbul Heybeliada açıklarında dün gece facianın eşiğinden dönüldü. İçerisinde 27 kişinin bulunduğu bir tekne alabora oldu. İddiaya göre teknenin Deniz Taksi ruhsatı yoktu.