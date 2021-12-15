Heyelan böyle geldi...Panik ve korku dolu anlar kamerada | Video

Zonguldak’ta 8 kişilik ailenin yaşadığı evin bahçesi istinat duvarlarıyla birlikte göçtü. Aile ise korku dolu anları anbean kaydetti. Heyelan sonrası ev tahliye edilirken aile mağdur olduklarını ifade ederek belediyeye tepki gösterdi.