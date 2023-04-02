Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 02.04.2023 | 10:26 Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan anı araç kamerasına yansıdı. Sürücü, yamaçtan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay ilçeye bağlı Aşağı Irmaklar Köyü Anaçlı mevkiinde 30 Mart günü meydana geldi. 08 M 0588 plakalı servis aracıyla Aşağı Irmaklar Köyü'ne yolcu bırakan Erdal Gündüz, dönüş yolunda heyelanla karşılaştı. Heyelan altında kalmaktan dikkati sayesinde son anda kurtulan Gündüz, heyelanın geldiğini fark edince durup hızlı bir şekilde geriye doğu olay yerinden aracıyla uzaklaştı. O anlar ise araç içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Daha sonra aracını güvenli bölgeye park eden Gündüz, inip heyelanlı bölgeyi görüntüleyerek yetkililere haber verdi.

Bölgenin heyelan alanı olduğunu ifade eden Gündüz, bu kez şanslıydım Allah'a şükür bir şey olmadı. Bir dahakine bu kadar şanslı olmayabiliriz. İnşallah büyük bir felaket yaşanmadan bu sorun çözülür" ifadelerine yer verdi.