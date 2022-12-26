Video Yaşam Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi, isyan etti | Video
Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi, isyan etti | Video

Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi, isyan etti | Video

26.12.2022 | 12:47

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Arnavutköy’de İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu iddia eden bir vatandaş hınca hınç dolu bir İETT otobüsüne binemeyince isyan etti. İsyan eden vatandaş “Rezlliğe bak, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

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Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde Karlıbayır Mahallesi'nde İETT durağında bekleyen bir vatandaş iddiaya göre uzun süre İETT otobüsüne binemedi. Seyrek seferler nedeni ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma isyan etti. Otobüse binemeyen vatandaş, "Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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