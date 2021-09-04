Hindistan’da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu | Video
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Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.