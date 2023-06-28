Video Yaşam Hindistan’da festival sırasında elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi öldü | Video
Hindistan’da festival sırasında elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi öldü | Video

Hindistan’da festival sırasında elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi öldü | Video

28.06.2023 | 22:57

Hindistan’da Rath Yatra Festivali sırasında düzenlenen geçit töreninde bir aracın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

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