Hindistan’da öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 12’si çocuk 14 ölü

Hindistan’daki Harni Gölü’de öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 12’si çocuk olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti.