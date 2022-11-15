Video Yaşam Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video
Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video

Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video

15.11.2022 | 00:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 00:43
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video 00:29
Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video 15.11.2022 | 00:16
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 02:40
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:08
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 00:25
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 02:22
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video 01:39
Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video 14.11.2022 | 15:57
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında... | Video 00:08
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında... | Video 14.11.2022 | 15:50
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video 03:30
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video 14.11.2022 | 15:49
İstiklal’deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: ’Üzerimde kocamla kızımın kanı var’ | Video 04:07
İstiklal'deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: 'Üzerimde kocamla kızımın kanı var' | Video 14.11.2022 | 14:36
Taksim’deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video 05:00
Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 15:06
Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 02:24
Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
Küçükçekmece’de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 04:10
Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
SON DAKİKA: Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video 00:09
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video 14.11.2022 | 12:36
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 04:16
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı | Video 00:54
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı | Video 14.11.2022 | 12:40
Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: Mahkemede yalan söyledim... | Video 09:06
Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: "Mahkemede yalan söyledim..." | Video 14.11.2022 | 12:16
Müge Anlı SON BÖLÜM İZLE | 14 Kasım 2022 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM İZLE | 14 Kasım 2022 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert Tamamı Kesintisiz izle! | Video 14.11.2022 | 16:40
Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 00:53
Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
İstiklal Caddesi’nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 05:34
İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 14.11.2022 | 11:23

Hindistan’ın Mizoram eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 12 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA