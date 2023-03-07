Video Yaşam Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı | Video

Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı | Video

07.03.2023 | 20:40

Hindistan’da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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