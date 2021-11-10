Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı

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OTOMATİK OYNAT
03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
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Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
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Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
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Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
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Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 23.05.2022 | 10:28
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Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 23.05.2022 | 08:55
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Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 22.05.2022 | 12:34
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İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 22.05.2022 | 11:23
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ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
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Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor | Video 21.05.2022 | 14:56
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ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 13:27
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Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
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Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43
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Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama | Video 20.05.2022 | 13:01
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ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 20.05.2022 | 12:25
Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Ölümcül trafik kazalarının yaygın olduğu Hindistan'da kötü yol koşulları ve dikkatsiz sürüş nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.