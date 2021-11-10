Video Dünya Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı
Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı

Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı

10.11.2021 | 15:38

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Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

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Hindistan'ın Rajasthan'ın eyaletinin başkenti Jaipur'un yaklaşık 535 kilometre batısındaki Barmer semtindeki Barmer-Jodhpur karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Feci kazada iki araç da alevlere teslim olurken, olay yerine kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunulacağını duyurdu.

Ölümcül trafik kazalarının yaygın olduğu Hindistan'da kötü yol koşulları ve dikkatsiz sürüş nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.

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