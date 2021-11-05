Video Yaşam Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video

Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video

05.11.2021 | 22:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Milyoner’de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 09:30
‘Milyoner’de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 06.11.2021 | 00:17
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 00:22
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 05.11.2021 | 22:57
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 03:22
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 05.11.2021 | 17:03
Alanya’da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 01:22
Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 05.11.2021 | 16:52
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 00:28
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 05.11.2021 | 16:33
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 00:19
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 05.11.2021 | 15:44
Sultangazi’de binadaki patlama anı kamerada | Video 00:26
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video 05.11.2021 | 15:39
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 03:31
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 05.11.2021 | 14:47
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 01:32
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 05.11.2021 | 14:29
Zeytinburnu’nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 03:11
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 05.11.2021 | 14:21
Bursa’da kazada can pazarı: Otomobilde sıkışanlar ekipler tarafından böyle kurtarıldı | Video 00:54
Bursa'da kazada can pazarı: Otomobilde sıkışanlar ekipler tarafından böyle kurtarıldı | Video 05.11.2021 | 14:04
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 02:03
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 05.11.2021 | 14:13
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı | Video 04:35
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı | Video 05.11.2021 | 14:04
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 01:33
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 05.11.2021 | 14:04
Sultangazi’de apartmanın çatı katında patlama | Video 01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama | Video 05.11.2021 | 14:04
Ceyhan Nehri’nde köpük tedirginliği 01:42
Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği 05.11.2021 | 13:58
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 02:06
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 05.11.2021 | 13:34
Sultangazi’de apartmanın çatı katında patlama! 01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama! 05.11.2021 | 13:28
Beykoz’daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 04:57
Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.11.2021 | 13:15
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 00:54
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 05.11.2021 | 11:24

Hindistan’da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali’nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA