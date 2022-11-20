Video Yaşam Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video
Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video

Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video

20.11.2022 | 13:27

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İstanbul’da 3 uyuşturucu madde satıcısı; satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Hint Keneviri serasına dönüştürülmüş 3 adreste yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti; Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde M.A., O.K. ve S.B. isimli 3 uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. Toplamda 23 suç kayıtları olduğu tespit edilen üç uyuşturucu madde satıcısının adeta Hint Keneviri Serası'na dönüştürdükleri adreslerinde yapılan aramalarda; 16 saksı içerisinde Hint Keneviri Kökleri, 2 kilo 763 gram Hint Keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmede kullanılan 2 folyolu çadır, 8 boş saksı, 2 havalandırma fanı, 2 hava filtresi, 2 vantilatör, 2 havalandırma motoru, bir termometre, bin 500 mg sıvı bitki gübresi, 8 adet led ışıklandırma sistemi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 lira nakit para ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. 3 uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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