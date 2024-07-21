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Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma:

Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: "Su döktüm büyüdüler" | Video

21.07.2024 | 08:40

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" şeklindeki savunması 'pes' dedirtti.

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Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

EV SAHİBİNİN SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ
Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.

Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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