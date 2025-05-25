Video Yaşam Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video

Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video

25.05.2025 | 09:49

Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak, 4 yaşında olan ve bin 400 kilogram ağırlığa ulaşan devasa tosununu Kurban Bayramı için 420 bin TL'den satışa çıkardı. Dev cüssesiyle dikkat çeken tosun, fiyatı ve hırçınlığıyla müşterileri yanına yaklaştırmıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan çiftçi İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettirerek ata mesleğini sürdürüyor. Hayvanları ve işini severek yapan Yumuşak, çiftliğinde 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanıyla kurban bayramına hazırlanmış durumda. Besici Yumuşak'ın çiftliğin 'kralı' ve 'babası' olarak ifade ettiği 4 yaşındaki, bin 400 kilo ağırlığa sahip tosunsa onlarca hayvanın içerisinde çiftliğin gözdesi konumunda. Görenlere 'Maşallah' dedirten devasa tosun 420 bin TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Tosunu görmek için farklı bölgelerden vatandaşların çiftliğine geldiğini söyleyen Yumuşak, vatandaşların hayvanı gördüklerinde cüssesinden ve fiyatından dolayı ürktüklerini söyledi.

"MÜŞTERİLER TOSUNU GÖRÜNCE BEĞENİYORLAR AMA 420 BİN TL'LİK FİYATINDAN DOLAYI KİMSE ALMAYA YANAŞMIYOR"
Tosunun vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden besici İbrahim Yumuşak, hem fiyatının hem de dev cüssesinin vatandaşları ürküttüğünü belirterek, "Besicilik mesleği dedemizden bizlere kadar devam ediyor. Bu tosunumuz 4 yaşında ve 1 ton 400 kilo ağırlığında. Bu tosunumuzun alıcısını bekliyoruz ama daha alıcısı çıkmadı. Tosunumuz babayiğit bir hayvan. Tosunumuza 420 bin TL teklif bekliyoruz ve pazarlıkta yaparız. Burada 150 büyükbaş ve ağırlıklı olarak 8 bin küçükbaş hayvanımız var. Bin 400 kilo tosunumuzdan yüzde 50'si kemiksiz et çıkar. Yani 700 kilogram et çıkar. Tosunumuza 4 yıldır bakıyoruz. Önceleri damızlık olarak kullanıyorduk ama ağırlığından dolayı damızlık olmuyor. Bu yıl besiye çektik ve ağırlığı da belli. Alıcısı çıkana kadar daha ne kadar kilo alır bilemiyoruz. Bu yıl satışa çıktı ve bu kurban bayramına nasip oldu. Talibi henüz çıkmadı ama taliplerini bekliyoruz. Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama kimse almaya yanaşmıyor. Hem kendisinden hem de fiyatından korkuyorlar. 420 bin TL fiyat istediğimiz için kimse almaya yanaşmıyor. Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelip bu tosunu görmeye gelenler var. Bu çiftliğin kralı da babası da bu tosundur" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 04:23
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 25.05.2025 | 09:49
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 01:14
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 25.05.2025 | 08:43
Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:06
Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 25.05.2025 | 08:42
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 00:45
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 23.05.2025 | 17:03
Kırıkkale’de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 03:04
Kırıkkale'de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 16:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Atatürk’e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: Linç edildim | Video 03:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk'e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: "Linç edildim" | Video 23.05.2025 | 14:36
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25’er yıl hapis cezası | Video 01:44
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25'er yıl hapis cezası | Video 23.05.2025 | 14:36
Türkiye’nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 01:33
Türkiye'nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 23.05.2025 | 14:16
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen açıklama geldi | Video 01:19
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen açıklama geldi | Video 23.05.2025 | 14:14
Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:37
Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.05.2025 | 14:02
Mecidiyeköy’de kafede yangın | Video 00:16
Mecidiyeköy'de kafede yangın | Video 23.05.2025 | 13:53
İnan Kıraç’ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
İnan Kıraç'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.05.2025 | 13:53
SON DAKİKA | İSKİ’nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı 00:47
SON DAKİKA | İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı 23.05.2025 | 12:46
Beşiktaş’ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:02
Beşiktaş'ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 23.05.2025 | 13:36
7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video 02:34
7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video 23.05.2025 | 11:47
Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: Evimizi başımıza yıktı! | Video 05:38
Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: "Evimizi başımıza yıktı!" | Video 23.05.2025 | 11:41
114 yaşındaki Makbule Nine’ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi | Video 05:46
114 yaşındaki Makbule Nine'ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi | Video 23.05.2025 | 11:38
Bahçelievler’de aranan şüphelilere operasyon: Bacaya gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi | Video 01:43
Bahçelievler'de aranan şüphelilere operasyon: Bacaya gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi | Video 23.05.2025 | 11:04
Arnavutköy’de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video 01:56
Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video 23.05.2025 | 10:41
Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama | Video 00:54
Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama | Video 23.05.2025 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY