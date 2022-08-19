Hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Adana’da hırdavatçıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.