Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video
Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırka-i Şerif, Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde Ramazan ayı boyunca ziyarete açıldı.
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