Video Yaşam Hırsız balkonda asılı olan çamaşırları çaldı... O anlar kamerada | Video
Hırsız balkonda asılı olan çamaşırları çaldı... O anlar kamerada | Video

Hırsız balkonda asılı olan çamaşırları çaldı... O anlar kamerada | Video

07.09.2022 | 10:21

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Bursa'da şüpheli bir şahıs, balkonda asılı olan çamaşırları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, asılı olan çamaşırları bir anda çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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