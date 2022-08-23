Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video

Nevşehir’de bir binanın giriş katındaki balkonda asılı çamaşırları çalan hırsızlar. Güvenlik kamerasına yansıdı. Dairenin sahibi “Eski çamaşırları bırakmışlar, yeni aldıklarımı çalmışlar. Daha ilk taksitini ödemedim.” dedi.

Nevşehir merkezde 14 Ağustos'ta hırsızlık meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, Cevher Dudayev Mahallesi'nde gece 03:30 civarında 4 kişi sokakta yürürken aralarından birisi binaların arasına giriyor.

Balkonda asılı çamaşırları gören hırsız yaklaşarak çamaşırları kontrol ederken diğer yandan 3 kişi de etrafı gözetledi. Hırsız, askıda serili pantolon ve tişörtü alarak uzaklaştı.

HIRSIZIN SAKİN TAVIRLARI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Kıyafetleri çalınan Selim Köybaşı, "Eşim çamaşırları yıkadı balkona astı. Düğüne gitmiştik. Düğünden gelince de uyuduk. Sabah eşim beni uyandırdı "çamaşırları sen mi topladın" dedi. Ben de uyku sersemi "ne çamaşırı diye sordum" "Çamaşırlar yok, alınmış" dedi. Güvenlik kamerasını kontrol ettiğimizde çalındığını gördük. Karakola gidip şikayetçi oldum." ifadelerine yer verdi.

"DAHA İLK TAKSİTİNİ ÖDEMEDİM"

Köybaşı, çalınan kıyafetleri yeni aldığını belirterek, "Çaldıkları pantolon ve tişörtü yeni almıştım. Daha ilk taksiti ödenmedi. Yeni aldıklarımı çalmışlar, eskilere dokunmamışlar.

Köybaşı, mahallede bazı araçların da kapılarının zorlandığını, komşusunun dolmuşundan kulaklık çalındığını söyledi.

Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen polis, hırsızı ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.