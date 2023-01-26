Video Yaşam Hırsız evdeki kamerayla kendini çekti | Video
Hırsız evdeki kamerayla kendini çekti | Video

Hırsız evdeki kamerayla kendini çekti | Video

26.01.2023 | 14:58

İstanbul Fatih’te ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüpheliden biri olan Murat Ö. yakalandı. Şüphelilerin girdikleri bir evde kameraya yakalanmamak için verdikleri mücadele ilginç ablara sahne oldu. Güvenlik kamerasını eline alıp yüzünü çeken şüpheli kamerayı kırdığının zannetti ama kamera hala kayda devam etti.

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Fatih'te 24 Aralık Cumartesi Günü polis merkezine giden A.E. ile F.A.A. evlerinden hırsızlık yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit edildi. Görüntülerde, hırsızların güvenlik kameralarını fark ederek etkisiz hale getirdikleri görülüyor.

Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Murat Ö.'yü gözaltına aldı. Daha önceden 19 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Polis şüphelinin suç ortağı ile birlikte 1 Ocak Salı günü Fatih'te 3 evi daha soyduğunu belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis Murat Ö.'nün suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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