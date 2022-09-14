Video Yaşam Hırsız ne işe yaradığını çözemediği GBT cihazını da çalmış | Video
Hırsız ne işe yaradığını çözemediği GBT cihazını da çalmış | Video

Hırsız ne işe yaradığını çözemediği GBT cihazını da çalmış | Video

14.09.2022 | 14:16

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İstanbul Bahçelievler’de polis memuru Serkan K.’nın evine giren hırsız cep telefonuna benzettiği GBT cihazını, oyun konsolu, elektrikli süpürge, 4 kol saati ve fön makinasıyla birlikte uydu alıcısını da çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 22 adet suç kaydı olan şüpheli Barış G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Bahçelievler'de ikamet eden polis memuru Serkan K'nın evine 26 Ağustos günü bir hırsız girdi hırsız evde önüne ne geldiyse alıp kaçtı. Evde bulduğu polis memuruna ait GBT sorgulama cihazını da alan hırsız oyun konsolu, elektrikli süpürge, saç düzleştiricisi, fön makinası hatta uydu alıcısını dahi alarak kayıplara karıştı.

22 SUÇ KAYDI ÇIKTI
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 adet suç kaydı olan şüpheli Barış G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında yine Bahçelievler'de 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına da karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Barış G. (28) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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