Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı! İşte o anlar | Video
Nevşehir’de marketlerden ‘salam, sosis’ çalan kişi önce güvenlik kameralarına, sonrada polise yakalandı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etti. Marketlerden hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, daha önceden de benzer suçlardan sabıkası olan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
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