Video Yaşam Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı! İşte o anlar | Video
Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı! İşte o anlar | Video

Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı! İşte o anlar | Video

03.12.2024 | 11:49

Nevşehir’de marketlerden ‘salam, sosis’ çalan kişi önce güvenlik kameralarına, sonrada polise yakalandı.

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2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbeyev caddesi üzerinde bulunan bir markete giren şahıs, direk salam ve peynirlerin bulunduğu şarküteri bölümüne yöneldi. Buradan peynir ve salam alan şahıs, aldığı ürünleri yanında getirdiği çantasına koyarak marketten ayrıldı. Şahsın şüpheli hareketleri sonrasında güvenlik kamera görüntülerine bakan market sahibi, şahsın şarküteri reyonundan salam, ve peynir aldığını tespit etti. Market sahibi durumu hem polise, hem de aynı caddede bulunan başka bir market sahibine bildirdi. İkinci marketin güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, şahsın marketlerine girdiğini ve birinci markette olduğu gibi ikinci markette de şarküteri reyonundan salam aldığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etti. Marketlerden hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, daha önceden de benzer suçlardan sabıkası olan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
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