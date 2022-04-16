Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti! O anlar kamerada | Video
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Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video 15.04.2022 | 16:03
Fatih’te bir otoparktaki 6 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlıyı yakalamak için ekipler otoparkçı kılığına girdi. Polisleri fark eden zanlı kaçmaya çalışınca yaşanan kovalamaca kameraya yansırken, zanlı ekipler tarafından yakalandı.