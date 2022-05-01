Hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti | Video

Antalya’da gece vakti bir klima tamircisinin deposuna dadanan hırsızlar, rahat tavırlarla torbaya doldurdukları ürünleri ve klimayı çaldı. Şaşkın hırsızlar ürünleri sattıkları hurdacıya tekrar gidince yakayı ele verdi.

Olay, Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece vakti bir klima tamircisinin deposuna giren hırsızlar klima, spiral makinesi, matkap, bakır kablo ve bakır boruları torbalarına katarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda hırsızların sakin ve rahat tavırlar sergilemesi bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anında şüphelilerden birinin ağzında sigarayla çaldıkları malzemeleri incelemesi dikkatlerden kaçmadı. Dükkan sahibi Hüdai Gözüneli, sabah saatlerinde işyerine geldiğinde malzemelerinin ve ürünlerinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Gözüneli soluğu polis merkezinde aldı.

ÇALDIKLARINI SATTIĞI HURDACIDA YAKAYI ELE VERDİ

Olayın ardından çalınan malzemelerinin bir hurdacıda olduğunu öğrenen Gözüneli, hurdacıya gittiğinde kendisine ait klimanın orada olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Gözüneli ve hurdacı ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. O sırada Gözüneli'nin işyerinden hırsızlık yapan şahıs ise tekrar hurdacıya geldiği öğrenildi. Hurdacıda oyalatılan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gözüneli, "Allah şaşırtacak ya hırsızın bir tanesi tekrardan hurdacının dükkanına geliyor. Biz karakolda onun ifadesini verirken o hurdacıya gitmiş. 2 kişilermiş, bir tanesini gözaltına aldılar. Şu an klimamı geri aldım. Diğer malzemeler yok. Rahat çok rahat sanki dükkan benim değil de kendinin. Burada seçiyor, para eden ne varsa torbasına dolduruyor. Para etmeyeni de bir kenara atıyor. Çok rahat yani ben o kadar rahat değilim" dedi.