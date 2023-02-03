Video Yaşam Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video

Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video

03.02.2023 | 11:08

Çalıştığı iş yerinin kasasından son bir yıl içerisinde parçalar halinde 150 bin lira çalan hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldız Tepe Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde uzun süredir kasadan paraların çalınması üzerine iş yeri sahibi şikayetçi oldu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İş yerinin kasa çalışanı olan M.K.'nın son bir yıl içerisinde parçalar halinde kasadan 150 bin lira çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen M.K. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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