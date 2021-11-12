Video Yaşam Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video

Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video

12.11.2021 | 10:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 00:41
Adana'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 12.11.2021 | 11:18
Sivas’ta dinlenme odalı ’Boğaz Köprüsü’ | Video 04:55
Sivas'ta dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü' | Video 12.11.2021 | 11:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 06:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:33
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 04:38
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 12.11.2021 | 10:54
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 02:08
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 12.11.2021 | 11:04
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 00:43
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 12.11.2021 | 11:00
SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı’da... 11:35
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da... 12.11.2021 | 10:40
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 01:02
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 12.11.2021 | 10:38
Sivas’ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 00:26
Sivas'ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 12.11.2021 | 10:03
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 04:16
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 12.11.2021 | 10:26
Hırsız, Yemeksepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 00:36
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 12.11.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 09:10
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 12.11.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 01:14
İstanbul Sultangazi'de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 12.11.2021 | 10:03
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 02:42
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 12.11.2021 | 09:54
Mersin’de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 01:35
Mersin'de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 12.11.2021 | 10:05
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 00:50
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 12.11.2021 | 09:53
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:37
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 12.11.2021 | 09:53
Sarıyer ve Bakırköy’de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 00:38
Sarıyer ve Bakırköy'de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 12.11.2021 | 09:55
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 00:47
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 12.11.2021 | 09:42

Bursa'da birlerce kişinin online yemek sipariş ettiği 'Yemeksepeti Banabi' firmasına ait motosikleti gözüne kestiren hırsızın çalması 2 saniyesini aldı. Başını kaşıya kaşıya motosiklete yaklaşan şüpheli, saniyeler içerisinde motosikleti çalıştırıp götürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay, yemeksepeti isimli firmanın dağıtım işlerini yapan alt kuruluşu Banabi firmasının Değirmenönü Mahallesi'ndeki deposunun önünde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, başını kaşıyarak geldiği deponun önündeki pembe renkli motosikleti çaldı. Şüphelinin motosiklete binip olay yerinden ayrılması saniyeler içerisinde gerçekleşti. Hiçbir şeye aldırış etmeden motosikleti çalan şüpheli gecenin karanlığında kayboldu. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA