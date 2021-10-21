Video Yaşam Hırsıza çelik kapı bile dayanmadı
Hırsıza çelik kapı bile dayanmadı

Hırsıza çelik kapı bile dayanmadı

21.10.2021 | 15:11

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Kayseri'de kadın bir hırsız çelik kapıyı kırarak girdiği evde 160 bin liralık altın çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız kısa sürede yakalandı.

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Merkez Kocasinan İlçesinde Argıncık Mahallesinde 4 gün önce bir evin çelik kapısını kırarak içeri giren H.B adlı kadın hırsız, evden 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, binanı güvenlik kamerasından hırsızı tespit etti. Hırsız kadının kaldığı evi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla kadını yakalayarak gözaltına aldı. H.B adlı kadın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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