Hırsıza meydan dayağı kamerada | Video
Bursa’da bir evde hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan hırsız mahallelinin gazabına uğradı. Dayak yiyen hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, kavga anı kameralara yansıdı.
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