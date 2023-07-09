Hırsıza meydan dayağı kamerada | Video 09.07.2023 | 12:45 Bursa’da bir evde hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan hırsız mahallelinin gazabına uğradı. Dayak yiyen hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, kavga anı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir eve hırsızlık yapmak için giren şüpheli mahalleli tarafından fark edildi. Bir araya gelen vatandaşlar araya aldıkları hırsıza meydan dayağı attı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı linç edilmekten kurtarıp, gözaltına aldı. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.