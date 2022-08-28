Video Yaşam Hırsızı böyle kovaladı! Soyduğu iş yerinin sahibinden kaçtı fakat polisler yakaladı | Video
Hırsızı böyle kovaladı! Soyduğu iş yerinin sahibinden kaçtı fakat polisler yakaladı | Video

Hırsızı böyle kovaladı! Soyduğu iş yerinin sahibinden kaçtı fakat polisler yakaladı | Video

28.08.2022 | 11:47

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İstanbul’da bir iş yerinden inşaat ve tamirat malzemeleri çalan bir kişi; kendisini kovalayan iş yeri sahibinden kaçtı fakat Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İstanbul Maltepe'de bir kişi; Başıbüyük Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek altı adet matkap, bir adet dekupaj makinesi ve bir adet spiral makinesi çaldı. İş yerinin kendisini kovalayan sahibinden kaçmayı başaran E.D. isimli hırsız, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı ve Açıktan Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 25 kaydı bulunan ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen E.D., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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