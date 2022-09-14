Video Yaşam Hırsızın parmak izi kalmasın diye kapıyı sildiği anlar kamerada | Video
Hırsızın parmak izi kalmasın diye kapıyı sildiği anlar kamerada | Video

Hırsızın parmak izi kalmasın diye kapıyı sildiği anlar kamerada | Video

14.09.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsızın parmak izi kalmasın diye kapıyı sildiği anlar kamerada | Video 00:43
Hırsızın parmak izi kalmasın diye kapıyı sildiği anlar kamerada | Video 14.09.2022 | 08:52
Vicdanları sızlatan görüntülere inceleme | Video 08:36
Vicdanları sızlatan görüntülere inceleme | Video 14.09.2022 | 08:46
Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi | Video 05:02
Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi | Video 14.09.2022 | 08:46
Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video 02:32
Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video 14.09.2022 | 08:46
Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber’de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video 05:32
Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber'de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video 13.09.2022 | 23:22
Son Dakika: İstanbul’da suya 40.38 zam! | Video 03:12
Son Dakika: İstanbul'da suya 40.38 zam! | Video 13.09.2022 | 16:59
Ağrı’da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:22
Ağrı’da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 15:36
Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video 01:22
Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video 13.09.2022 | 14:25
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 02:00
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 13.09.2022 | 11:59
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 02:05
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:58
Gaziantep’te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 00:17
Gaziantep'te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 13.09.2022 | 11:58
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 01:22
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 13.09.2022 | 11:46
Fatih’te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 02:56
Fatih'te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 13.09.2022 | 11:46
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 00:35
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
Adana’da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 03:27
Adana'da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 13.09.2022 | 11:23
İzmir’de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
Eminönü’nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 04:35
Eminönü'nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 11:03
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 01:27
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 13.09.2022 | 10:44
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Eylül 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11:21
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Eylül 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.09.2022 | 10:43

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi yakalanırken, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 'işyerinden ve kurumdan hırsızlık', 'bisiklet hırsızlığı', 'otodan hırsızlık', 'evden ve açıktan hırsızlık' ve 'aranan şahıs' suçlarından 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, 11 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE ÇALDI SONRA YAKALANMAMAK İÇİN KAPIYI SİLDİ
Öte yandan, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA