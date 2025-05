Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video 02.05.2025 | 09:51 Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalarak yoluna devam etti. Hırsızın arızalı motosikleti park ettiği ve diğer motosikleti çalarak yoluna devam ettiğin anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti. Arızalı motosikleti ileride bir nokta park eden hırsız, Ömer Faruk Beyaz'a ait motosikleti evin bahçesinden çaldı. Hırsızın motosiklet avı an be an kameraya yansırken yaptıkları ve rahatlığı hayrete düşürdü. Görüntülerde; hırsızın çaldığı motosikleti arızalanmasının ardından tekrar çalıştırmaya çalıştığı ve çalıştıramayınca bir süre sonra Beyaz'a ait motoru evin bahçesinden çaldığı görüldü. Polis ekiplerinin araştırmaları sonrasında hırsız kısa sürede yakalanırken motosiklet bulunamadı.Motosikletinin çalındığı anları anlatan Ömer Faruk Ayaz, "Sabah uyandığımızda motosikletler yoktu. Sabah ezanında motosikletler vardı, ama ezandan sonra çaldılar. Sabah uyanıp çalındığını görünce polislere haber verdik. Evin çevresinde 7 kamera vardı ve görüntüleri emniyet güçleriyle paylaştık. Polislerin hırsızı yakalandığını öğrendik. Bizde kamera kayıtlarını izlememiştik. Hırsız buraya kadar gelmiş, onu da amcam görmüş. Köşede motosikleti çalıştırmayı denerken biz onun olduğunu bilmiyorduk. Hırsızın köşede bıraktığı motosikleti de çalmış. İki mahalle ötede 2 motosiklet daha çalmış. Hırsız bulundu ama motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı.