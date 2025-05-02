Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video
Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalarak yoluna devam etti. Hırsızın arızalı motosikleti park ettiği ve diğer motosikleti çalarak yoluna devam ettiğin anlar kameraya yansıdı.
"SABAH EZANINDA MOTOSİKLETLER VARDI AMA EZANDAN SONRA ÇALDILAR"
Motosikletinin çalındığı anları anlatan Ömer Faruk Ayaz, "Sabah uyandığımızda motosikletler yoktu. Sabah ezanında motosikletler vardı, ama ezandan sonra çaldılar. Sabah uyanıp çalındığını görünce polislere haber verdik. Evin çevresinde 7 kamera vardı ve görüntüleri emniyet güçleriyle paylaştık. Polislerin hırsızı yakalandığını öğrendik. Bizde kamera kayıtlarını izlememiştik. Hırsız buraya kadar gelmiş, onu da amcam görmüş. Köşede motosikleti çalıştırmayı denerken biz onun olduğunu bilmiyorduk. Hırsızın köşede bıraktığı motosikleti de çalmış. İki mahalle ötede 2 motosiklet daha çalmış. Hırsız bulundu ama motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı.
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