Video Yaşam Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video
Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video

Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video

22.07.2023 | 09:57

Düzce’de çay ocağında masa üzerinde bulunan telefonu gözüne kestiren hırsız, rahat tavırlar içerisinde telefonu çalması kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Düzce'de bir çay ocağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinde bir çay ocağında lavaboya giden bir kişi telefonunu masada bıraktı. Bu esnada E.E. isimli bir şahıs, çay ocağının girişinde bulunan telefonu gözüne kestirdi. Rahat tavırları ile masa üzerinde ki telefonu alan hırsız daha sonra gözden kayboldu. Telefonunun yerinde olmadığını fark eden şahıs, güvenlik kameralarından gördüğü olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı çalışmalar sonrasında hırsızlığı gerçekleştiren kişinin E.E. olduğunu belirledi. Şahsın arama çalışmaları devam ediyor.

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