Hırsızın tatil hevesini polis kursağında bıraktı | Video
Bursa’da bir evin camını dakikalarca zorlayıp içeri giren hırsız; çaldığı ziynet eşyaları bozdurup tatile gitmek istedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çaldığı paralarla tatile gitmek isteyen şüpheliyi yolda yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video 17.10.2023 | 12:52
01:11
Hırsızın tatil hevesini polis kursağında bıraktı | Video 17.10.2023 | 11:05
00:58
Dükkanına un getiren toptancıyı silahla gasp etti | Video 17.10.2023 | 11:05
01:26
Sultangazi'de eşini taciz eden şüpheliye saldırdı! O anlar kamerada | Video 17.10.2023 | 11:53
01:23
02:39
Taksi şoförü ile yolcu arasındaki kavga karakolda bitti | Video 17.10.2023 | 11:33
03:21
02:39
01:29
00:21
Fırıncı un fabrikası çalışanını silahla gasp etti! | Video 17.10.2023 | 10:46
00:52
Bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladılar | Video 17.10.2023 | 10:45
00:47
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video 17.10.2023 | 10:13
03:45
03:10
İş hanına giren ayı esnafa saldırdı | Video 17.10.2023 | 09:13
00:35
00:43
Sarıyer'de bahisle köpek dövüştürenlere baskın: 25 gözaltı | Video 17.10.2023 | 09:49
02:10
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 17.10.2023 | 08:57
03:04
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 17.10.2023 | 08:57
00:31
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı | Video 17.10.2023 | 09:13
00:46
56 ilde kafes operasyonu | Video 17.10.2023 | 09:14