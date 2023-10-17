Hırsızın tatil hevesini polis kursağında bıraktı | Video 17.10.2023 | 11:05 Bursa’da bir evin camını dakikalarca zorlayıp içeri giren hırsız; çaldığı ziynet eşyaları bozdurup tatile gitmek istedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çaldığı paralarla tatile gitmek isteyen şüpheliyi yolda yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahalllesi'nde bir evin güvenlik kamerasına aldırış etmeyen Mehmet D. dakikalarca camı zorlayıp içeri girdi. İçeriden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşya ve birkaç elektronik eşya çalan şüpheli, girdiği camdan çıkarak kayıplara karıştı. İhbar ve müracat üzerine operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği Mehmet D.'nin peşine düştü. Adım adım takip edilen şüphelinin, çaldığı parayla Balıkesir Erdek'e tatile gittiğini öğrenen polis ekipleri takip başlattı. Tatile gitmek isterken Bandırma'da yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.