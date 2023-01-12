Video Yaşam Hırsızlar gardırop ve bazadan çıktı | Video
Hırsızlar gardırop ve bazadan çıktı | Video

Hırsızlar gardırop ve bazadan çıktı | Video

12.01.2023 | 14:47

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Kayseri’de haklarında hırsızlık suçlarından 15’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, polisin saklandıkları eve yaptığı baskınla yakalandı. Eve giden polis, firarilerden birini bazanın altından diğerini ise gardıroptan çıkardı.

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Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Anafartalar mahallesinde bir adrese operasyon yaptı.

Hırsızlık suçundan 15 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ile yine hırsızlıktan 15 yıl hapis cezası bulunan E.C.T'nin saklandığı eve giren ekipler, önce içeride kimseyi bulamadı. Daha önce derin dondurucu ve havalandırma boşluğunda firarileri yakalayan polis, ilk olarak bazanın altını kontrol etti.

Firarilerden birini bazanın altında saklanırken yakalayan polis, gardırobu açtığında ise ikinci firariyi buldu. Saklandıkları yerden çıkarılan M.E.S ve E.C.T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan iki firari daha sonra Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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