Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı | Video 19.02.2023 | 08:38 Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat görerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA’larla yapılan denetimlere yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in İslahiye İlçesinde depremi fırsat bilip evlere dadanan 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi. İslahiye İlçesi Barazi Caddesinde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA'ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.