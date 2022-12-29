Video Yaşam Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı | Video
Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı | Video

Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı | Video

29.12.2022 | 15:24

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Kayseri'de 110 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde 110 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 106 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Operasyonla birlikte 42 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 22 kişi, emniyete götürüldü.

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