Hırsızlardan pişkin savunma! Çaldıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmışlar | Video 25.01.2023 | 12:19 Adana'da sevgilisi ve arkadaşıyla birlikte gece yarısı girdiği medikal ürün satan bir mağazadan 250 bin lira değerinde ürün çalan, 27 yaşındaki Abdullah A. suç ortaklarıyla birlikte yakalanıp tutuklandı. Zanlı, “Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olanlara dağıttık” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Ocak'ta yaşanan olayda Ender E.'nin (31) sahibi olduğu medikal ürün satışı yapan bir mağazayı hedef seçen biri kadın 2 kişi, gece yarısı işyerinin kapı kilidini kırıp içeri girerken, bir diğer hırsızda gözcülük yaptı.

Zanlılar, içeride bulunan 5 bin eldiven, 150 ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 antiseptik solüsyon, 800 idrar sondası gibi 250 bin lira değerinde medikal ürünü çalıp kaçtı.

Sabah işyerine geldiğinde soygunu fark eden Ender E., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden iz sürüp, zanlıların kimliklerini tek tek tespit etti. Ekipler şüphelilerin Abdullah A. (27), sevgilisi Rojhat S. (28) ve arkadaşı Erman G. (40) olduğunu belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonla üç şüpheli adreslerinde yakalandı. Abdullah A., emniyetteki sorgusunda, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dediği öğrenilirken, Rojhat S. ise, "Hırsızlık yaptığımızı bilmiyordum. Malzemeleri, işyeri sahibinin bilgisi dahilinde aldığımızı sanıyordum" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.