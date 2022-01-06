Video Yaşam Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video

Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video

06.01.2022 | 12:54

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Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısları, hırsızlıkta kullandıkları ve ön camında 'İncim' yazısı bulunan otomobil ele verdi.

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