Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler | Video
İstanbul’da bir parkta başkasına ait bebek arabasını çalan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Bulunan bebek arabası sahibine teslim edildi.
Bebek arabası sahibine teslim edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen ikili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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