Hırsızların at arabasıyla kaçışı kamerada | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şahsın at arabasıyla kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. BUSKİ ekiplerinin altyapı çalışmasında sona eren kovalamacada 2 şahıs, at arabasını bırakıp yaya olarak kaçtılar. O anlar işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Halyanı sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri at arabasına yükleyen 2 şahıs kayıplara karıştı. Bir süre sonra şahısları gören polis ekipleri, takibe başladılar. Polis dur ihtarına uymayan şahıslar, atı dörtnala koşturarak kaçmaya başladılar. Hızla kaçan şahıslar, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerine hızla seyreden 2 şüpheli, BUSKİ ekiplerinin altyapı çalışmasına takıldılar. Çalışma nedeniyle kapalı olan yola giren şahıslar, at arabasıyla geçemeyince yaya olarak kaçmaya başladılar. Yaya olarak kaçan 2 şahıs kayıplara karıştı. Polis ekipleri, demirleri ve at ile araca el koydular. Şüpheliler aranırken, kovalamaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.