Video Yaşam Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video

Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video

18.11.2021 | 09:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı 00:37
Telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı 18.11.2021 | 10:41
İstanbul Ataşehir’de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı 01:26
İstanbul Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı 18.11.2021 | 10:24
Müge Anlı canlı izle: 18 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da Hüseyin Yüksel cinayeti olayında son dakika 15:17
Müge Anlı canlı izle: 18 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Hüseyin Yüksel cinayeti olayında son dakika 18.11.2021 | 10:33
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı 04:02
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı 18.11.2021 | 10:21
Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar 01:22
Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar 18.11.2021 | 10:21
Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video 00:22
Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video 18.11.2021 | 10:12
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video 00:35
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video 18.11.2021 | 09:48
Yüksekova’da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 03:56
Yüksekova'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 18.11.2021 | 09:50
Kamyonet kasasındaki buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk! | Video 01:40
Kamyonet kasasındaki buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk! | Video 18.11.2021 | 09:50
İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video 02:29
İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video 18.11.2021 | 09:45
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video 01:52
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video 18.11.2021 | 09:45
Arnavutköy’de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada | Video 06:30
Arnavutköy'de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada | Video 18.11.2021 | 09:38
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 00:57
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 18.11.2021 | 09:19
Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 01:54
Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 18.11.2021 | 09:17
Adana’da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 02:12
Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 18.11.2021 | 09:17
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 03:02
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 18.11.2021 | 08:43
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 04:16
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 18.11.2021 | 08:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24’ü tutuklandı | Video 04:02
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video 18.11.2021 | 08:44
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 02:19
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 18.11.2021 | 08:43
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 05:38
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 17.11.2021 | 18:12

Bursa'da sahipleri tatildeyken girdikleri evden 50 bin liralık ziynet eşyası çalarken evdeki bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi Bursa polisinin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Sahibinden.com sitesi üzerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, Bursa polisinin amansız takibi sonrası yakayı ele verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz eylül ayında Mudanya ilçesinde farklı günlerde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Sahiplerinin tatilde olduğu ve hırsızların 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı evlerden birinde yapılan incelemede şüphelilerin evdeki bebek için yatak odasına kurulan kameraya yakalandıkları tespit edildi. Belinde silahla evdeki dolapları boşaltıp yatak altlarında değerli eşya arayan şüphelilerin o anları saniye saniye kaydedildi.

Her iki hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen Asayiş Büro dedektifleri tespit edilen eşkallerden şüpheli olabilecek sabıkalı kişileri incelemeye aldı.
Yapılan takip neticesi olayı organize olarak gerçekleştiren çeteyi tespit eden ekipler aynı şüpheli şahısların İstanbul ve Kocaeli'nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

BURSA POLİSİ 60 BİN ARACIN İÇERİSİNDEN BULDU
Çete üyelerinin birbiriyle yaptığı görüşmelerden şüpheli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kullandıkları otomobilleri kiraladıkları bu otomobillere internetten satılan aynı marka ve modeldeki araçların plakalarını alıp ikiz plaka bastırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin MOBESE kameralarının olduğu bölgelerde ikiz sahte plakaları taktıkları kamera olmayan yerlerde plakaları çıkardıkları belirlendi. Bursa'daki 2 ayrı hırsızlık olayının ardından 60 bine yakın aracı MOBESE kameralarından izleyen ekipler bir aracın kameralardan geçerken sahte ikiz plaka ile seyrettiğini, gittiği son noktada ise sahte plakaların sökülüp gerçek plakasının takıldığı belirlendi. Aracın sorgusu sonrası yapılan araştırmalarda çete üyelerine kiralık araç ayarlayan ve ikiz plaka basımında yardım eden 1 kişinin de varlığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa-Kocaeli-İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C.(22), M.C.(24), F.G.(25), G.Ş.(26) ve B.G.(26) gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şahısların kullandığı depolarda ise yaptıkları hırsızlıklardan çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve ziynet eşyasıyla birlikte yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası bulundu.

5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA