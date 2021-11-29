Hırsızlık girişimini tekmeyle engelleyen esnaf kamerada | Video

Fatih’te bir çiğ köfte dükkanı önünde gerçekleşen hırsızlık olayında dükkana giren kadının cep telefonunu çalmaya çalışan hırsız iş yeri çalışanı tarafından fark edildi. Hırsızın, kadın müşterinin cep telefonunu alma girişimini fark eden iş yeri çalışanı hırsızı tekmeleyerek uzaklaştırdığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerinde bir çiğ köfte dükkanı önünde sıra bekleyen kadının çantasını gözüne kestiren hırsız soğuk kanlı bir şekilde kadının yanına yaklaştı. Hiçbir şey olmamış gibi kadına yaklaşan hırsız daha sonra kadının açık olan çantasından cep telefonunu alma girişiminde bulundu. Kadının kendisini fark etmemesi için rafta bulunan bir şişeyi eline alan hırsız ilk denemesinde başarılı olamadı. Kadının çantasındaki cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızın şüpheli hareketlerini iş yeri çalışanı fark etti. Daha sonra hırsızın yanına gelen iş yeri çalışanı hırsızlık girişiminde bulunan şahsı tekmeleyerek oradan uzaklaştırdı.Hırsızın hareketlerinden şüphelendiğini ve kendisini takip ettiğini aktaran iş yeri çalışanı Emrecan Gündüz, "Olay akşam saatlerinde 22.00 - 23.00 civarında oldu. Burada çalışma arkadaşım vardı. Bende içeride yemek yiyordum. Baktım burada bir hamle yaptı. İlk hamleyi görmedim ben. İkinci hamlede geldi elini uzatmaya çalıştı. Sonra kadın biraz anlamış gibi oldu. O anda suyu aldı eline bende fark edince çıktım. Elimde yemek vardı. Tabi sinirlendim. Emekçiyiz sonuçta. Çıktım dışarıya tepkimi öyle dile getirdim. Ben dışarıya çıkınca anladı durumu fark ettiğimi. Tekmeyle uzaklaştırdım. Burada iki kişilerdi. Diğeri onun arkasını kolluyordu. Bende tekme atınca ikisi birlikte gittiler. Burada yabancı çok. Bunlar çalışmıyorlar. Geçimlerini böyle sağlamaya çalışıyorlar. Bizde buna karşı durmaya çalışıyoruz. Görüntülerde var, bak dedim sizin telefonunuzu çalıyordu dedim. Evet dedi. Teşekkür etti. Bizde insanlık görevimizi yaptık" dedi.Çiğ köfte dükkanı önünde gerçekleşen hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının iş yeri önüne beklediğini gören hırsız hiç bir şey olmamış gibi kadınının yanına yaklaşıyor. Daha sonra açık olan çantadan cep telefonunu almaya çalışıyor. İlk denemesinde başarılı olamayan hırsız fark edilmemek için soğukkanlı bir şekilde eline rafta bulunan şişeyi alıyor. O anları gören iş yeri çalışanı ise hırsızın yanına gelerek tekme savurarak uzaklaştırdığı görülüyor.