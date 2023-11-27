Hırsızlık suçundan aranan 2 kuma evin gizli bölmesinde böyle yakalandı | Video 27.11.2023 | 09:27 Osmaniye'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kuma saklandıkları evdeki gizli bölmede yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye il emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlarından aranması olan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Dron yardımı ile havadan ve karadan yapılan fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) isimli şahıs ile hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.G. (44) kuma olan kadınlar evlerindeki gizli bölmede yakalandı.Yakalanan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.