Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 21.06.2023 | 15:38 KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan aranan 2 kadın ile çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.P. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. H.P. işlemlerinin ardından yanında bulunan çocuğuyla cezaevine götürülürken, aranan 2 kadın ise, yine yanlarında bulunan çocukları ile adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan aranan E.U. ve A.Ç. isimli kadınlar ile 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.P. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan 3 kadının evine operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı. H.P. işlemlerinin ardından yanında bulunan çocuğuyla cezaevine götürülürken, aranan 2 kadın ise yine yanlarında bulunan çocukları ile adliyeye sevk edildi.

