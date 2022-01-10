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OTOMATİK OYNAT
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Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
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Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
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Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
03:08
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
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Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video 10.01.2022 | 08:20
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Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 10.01.2022 | 08:32
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Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 10.01.2022 | 08:38
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Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 ölü | Video 10.01.2022 | 08:33
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Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı | Video 10.01.2022 | 08:25
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Sabana bağladıkları arkadaşları ile çift sürdüler | Video 10.01.2022 | 00:20
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Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 09.01.2022 | 22:20
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Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 09.01.2022 | 21:18
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2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 09.01.2022 | 20:41
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Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 09.01.2022 | 17:46
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerini fark eden hırsızlık şüphelisi, evin banyosunun mazgalını sökerek kaçmak istedi.