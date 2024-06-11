Hırsızlık şüphelisinin evinden 1 milyon liralık çalıntı malzeme çıktı | Video
Gaziantep'te 21 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 milyon 143 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
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