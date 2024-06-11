Hırsızlık şüphelisinin evinden 1 milyon liralık çalıntı malzeme çıktı | Video 11.06.2024 | 10:18 Gaziantep'te 21 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 milyon 143 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespi edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde 21 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 milyon 143 bin TL değerinde 73 adet elektronik eşya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.