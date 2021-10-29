Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti

Eskişehir’de bir işyerine ait el arabasını çalan şüpheli şahsın soğukkanlılığı pes dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir işyerinin önünde duran el arabasını, etrafına bakarak götüren şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Gündüz saatleri olmasına rağmen şüpheli şahsın el arabasını götürürken rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki esnaf Hüseyin Belen, izlediği güvenlik kamerası görüntülerini şu şekilde anlattı:"Şuradan bir tane beyaz ceketli biri geliyordu. Aheste aheste sağına soluna baktı. Ondan sonra arabayı aldı ve tıngır tıngır götürdü. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Polis falan geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Henüz bulunmadı hala."