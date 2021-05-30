Hırsızlık şüphesiyle bankayı kontrole giden polis, kedi ile karşılaşınca şoke oldu | Video
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Arnavutköy’de gece saatlerinde bir bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti. Bankaya kontrol için giden polis ekipleri kedi ile karşılaşınca şoke oldu. Alarmı çaldıran kedi ekipler tarafından içeriden çıkarıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir bankanın şubesinden alarm sesleri yükselmeye başladı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şubeye giden polis ekipleri gördükleri manzara karşında şoke oldu. Ekipler alarmı çaldıranın içeride mahsur kalan bir kedi olduğunu görünce şaşırdı. İçeride mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından bankadan çıkartıldı.