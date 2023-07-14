Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı | Video
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, polisin baskını sırasında minderlerin altına saklandı.
Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, zanlılardan birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Öte yandan bazı şüphelilerin hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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